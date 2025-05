Incidente stradale nel tratto riminese dell’A14, coinvolti 4 veicoli di cui uno pesante

Sono almeno 4 i veicoli coinvolti in un incidente stradale, tra cui uno pesante, verificatosi nel pomeriggio di oggi nel tratto riminese dell’A14. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 a circa 500 metri dall’uscita di Rimini sud in direzione di Riccione e, secondo le prime informazioni, il traffico autostradale è completamente bloccato. Sul luogo dell’incidente sono presenti i mezzi del 118 e un’eliambulanza da Ravenna, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale. Autostrade per l’Italia ha segnalato code di oltre 5 chilometri in aumento in direzione sud e suggerisce di uscire al casello di Rimini nord.