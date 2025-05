Incidente sulla Pedemontana lombarda: scontro tra bus scolastico e camion provoca una vittima e feriti

Un incidente grave si è verificato questo pomeriggio sulla strada Pedemontana, all’altezza dell’ingresso della galleria Lomazzo, vicino al raccordo con l’autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, un pullman scolastico carico di bambini delle elementari sarebbe entrato in collisione con un mezzo pesante, per cause ancora da chiarire.

Dalle prime informazioni, nella collisione ha perso la vita una donna, che sembra essere un’accompagnatrice del gruppo di studenti. La vittima si trovava incastrata tra le lamiere dello scuolabus. Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose squadre di soccorso: quattro automediche, sette ambulanze e un elicottero del 118. Sono anche presenti forze dell’ordine e vigili del fuoco, che stanno gestendo i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Tra le persone coinvolte, si segnalano almeno 30 individui, tra cui un uomo di 60 anni, presumibilmente uno dei conducenti dei mezzi, e un bambino di 7 anni. La galleria è stata completamente chiusa al traffico, con deviazioni in atto per consentire le operazioni di soccorso e gestione dell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.