Incidente sulla strada per Sant’Agata Feltria: camion danneggiato e traffico deviato

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla via Sarsinate, strada che collega a Sant’Agata Feltria. Un camion di targa straniera, durante la percorrenza di una curva, si è girato di traverso bloccando l’intera carreggiata. Il veicolo non si è ribaltato, ma ha subito danni consistenti: si sono rotti il semiasse e il serbatoio del gas naturale compresso, alimentazione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area. Sono stati necessari interventi per svuotare completamente il serbatoio del gas, al fine di evitare rischi di esplosione o perdita di materiale infiammabile. La presenza di forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Polizia Locale, ha contribuito a gestire la viabilità, con il traffico deviato verso San Donato.

Attualmente non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell’incidente o sui tempi di rimozione del veicolo, che sarà possibile solo dopo aver completato le operazioni di messa in sicurezza.