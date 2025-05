Incontro a Roma con il Sottosegretario Ferrante per Bellaria Igea Marina

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha incontrato assieme al Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante per fare il punto sulle necessità del territorio, e specialmente di Bellaria ed Igea Marina, in tema di viabilità.

Il punto all’ordine del giorno è la soluzione dei problemi legati alla presenza di passaggi a livello sul territorio comunale che rendono molto complicata la viabilità.

“Ringrazio molto il sottosegretario per l’attenzione che ha mostrato – dice Rosaria Tassinari – Già qualche mese fa era stato in visita in Romagna dove si era reso conto della situazione.

Il percorso procede e siamo ormai all’ultimo miglio: il progetto di fattibilità tecnica ed economica della prima fase è stato trasmesso nel marzo del 2023. Al suo interno sono previsti otto interventi definiti prioritari sui passaggi a livello, di cui due ricadenti nel territorio di Bellaria Igea Marina.

Ora il prossimo passaggio è l’assegnazione dei fondi: perché questo accada, è necessario che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (cioè il CIPESS) approvi il progetto.

La regione Emilia-Romagna ha inviato il progetto e la fattibilità economica ed ora si attende solo che questa serie di interventi venga messa all’ordine del giorno del comitato: siamo all’ultimo passaggio e poi, una volta stanziati i fondi, si potrà iniziare la parte operativa.

Il lavoro è molto lungo ma siamo davvero ad un punto di svolta, grazie al collegamento tra territorio e Governo contiamo di risolvere questo problema con interventi mirati e nel minor tempo possibile”.

In foto da sx

Monia Guidi (candidata FI alle regionali)

Rosaria Tassinari

Tullio Ferrante

Filippo Giorgetti

Cristiano Mauri (presidente consiglio comunale di Bellaria)