Incontro tra la CDLS e la CISL al Meeting 2024: collaborazione e progetti futuri

Nella mattinata di giovedì 22 agosto, il Segretario Generale della CDLS, Prof.ssa Milena Frulli, insieme al Segretario Generale aggiunto Gianluigi Giardinieri, ha incontrato il Segretario Generale della CISL, Luigi Sbarra. L’incontro si è svolto durante il convegno “Made in Italy e filiere produttive” organizzato nell’ambito del Meeting 2024. Presenti all’incontro anche il Segretario Confederale Giorgio Graziani, il Segretario Generale Regionale Emilia Romagna Filippo Pieri e il Segretario Generale Romagna Francesco Marinelli.

Durante l’incontro, è stato ribadito e rafforzato il clima di profonda amicizia e collaborazione tra la CDLS e la CISL. La Prof.ssa Frulli ha colto l’occasione per invitare ufficialmente Luigi Sbarra a partecipare, in qualità di ospite d’onore, al 17° Congresso Confederale della CDLS, che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2024. Sbarra ha accettato con piacere l’invito, esprimendo l’intenzione di partecipare, compatibilmente con i suoi impegni.

La Prof.ssa Frulli ha sottolineato l’importanza del Meeting 2024 come un’opportunità preziosa per approfondire temi di grande attualità. La delegazione della CDLS ha partecipato a diversi convegni di rilievo, tra cui “Politiche e strategie per un lavoro che cambia”, con la partecipazione del Ministro del Lavoro italiano Marina Calderone, e “Le migliori condizioni per coniugare lavoro, crescita professionale, vita privata e sociale”, moderato dal presidente della Fondazione Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. Particolarmente significativo è stato il convegno “L’essenza dell’Intelligenza Artificiale. Strumento o limite per la libertà?”, che ha visto la partecipazione di esperti di primo piano come Padre Paolo Benanti e Mario Rasetti.

La partecipazione a questi eventi dimostra l’impegno della CDLS nell’affrontare temi cruciali per il futuro del lavoro e delle relazioni sociali. L’organizzazione sindacale continua a mostrare grande attenzione verso questioni di attualità e a cogliere opportunità formative per aggiornare la propria missione.

La CDLS proseguirà il suo impegno su questi temi con due importanti eventi in programma per settembre: il 12 settembre si terrà il convegno “Pensioni & Sanità – La difesa del welfare e le grandi sfide del futuro” e il 17 settembre si discuterà di “Intelligenza Artificiale – tra rischi ed opportunità”.