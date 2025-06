Incontro tra l’Assessore alle Politiche Internazionali del Comune di Forlì Kevin Bravi e il Referente locale in Kenya del Comitato per Wajir Mr John King’Ori

L’Assessore alle Politiche Internazionali del Comune di Forlì Kevin Bravi, ha ricevuto nella mattinata di lunedì 9 giugno il referente locale in Kenya del Comitato per Wajir, Mr John King’Ori. Mr King’Ori si trova infatti in visita nella nostra Città a conclusione del progetto di cooperazione internazionale “Tra gli angeli di Wajir”, facente capo all’Associazione VolontariA che, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e in generale grazie alla stretta collaborazione di tutto il Coordinamento Diocesano per Wajir, ha potuto realizzare nella città keniota numerosi interventi a favore della popolazione più fragile di Wajir.

Si ricorda infatti che il Coordinamento Diocesano per Wajir annovera tra i propri componenti: Diocesi di Forlì-Bertinoro tramite il Centro missionario diocesano, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, l’Associazione VolontariA, l’Associazione e la Cooperativa Paolo Babini e la Fondazione Eremo Madonna del Faggio, la Caritas di Forlì Bertinoro. L’incontro di questa mattina non è che l’ultimo dei moltissimi appuntamenti che hanno visto Mr John King’Ori presente in Città in un viaggio di formazione e testimonianza. Numerosi i momenti pubblici che lo hanno portato ad incontrare studenti, parrocchie, associazioni, semplici cittadini, nel racconto di un pezzo di storia che, partendo dall’opera della missionaria forlivese Annalena Tonelli, ha continuato a vivere a Wajir ma anche a Forlì grazie all’instancabile attività dell’Associazione VolontariA e di tutto il Coordinamento per Wajir.

In foto Michele Lanzoni referente Ass. Volontaria, Keniv Bravi Assessore Politiche Internazionali, John King’Ori referente a Wajir del Coordinamento Diocesano per Wajir e Livia Gazzoni referente del progetto.