Indebito utilizzo di banconote false: 2 persone denunciate dai carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Imola hanno denunciato due persone, un 48enne e un 43enne, entrambi italiani, noti alle Forze dell’Ordine, per spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate. La denuncia è scaturita quando un Carabiniere del Comando Stazione di Casalfiumanese, libero dal servizio, mentre si trovava nei pressi di una tabaccheria del suddetto Comune, è stato riconosciuto ed avvicinato da una commerciante anch’essa del luogo, la quale gli ha mostrato una banconota da 20 euro, consegnata poco prima da due soggetti poi fuggiti a bordo di un’autovettura di colore grigio, e gli ha chiesto se a suo parere fosse falsa. Il militare osservando in controluce la banconota, ha notato, su uno dei lati della stessa, la scritta “copy” di colore blu sbiadita. Il Carabiniere, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili fornite dalla donna, ha contattato immediatamente la Centrale Operativa di Imola, ed ha riferito una dettagliata descrizione sia dei due soggetti (il 48enne e il 43enne), che avevano utilizzato la banconota di 20 euro falsa, sia dell’autovettura con la quale si erano allontanati. Dopo pochi minuti, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Imola, ha intercettato i due uomini a bordo dell’autovettura grigia, e gli hanno controllati rinvenendo nella loro disponibilità la somma in denaro di 1.310,00 euro, in banconote di diverso taglio, risultate essere contraffatte. Alla luce di quanto indicato, il 48enne e il 43enne, sono stati denunciati in S.L. dai Carabinieri, mentre le banconote sono state sequestrate.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna