Indetto il concorso letterario “Racconti emiliano romagnoli 2024”

Pubblicato il bando che si propone di promuovere alcuni dei migliori talenti della letteratura contemporanea italiana

La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti emiliano romagnoli 2024”. La partecipazione al concorso è gratuita e l’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.

Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 1 marzo p.v. in formato word con nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso al seguente indirizzo email: raccontiemilianoromagnoli@gmail.com

I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie italiane (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online.

Di seguito, il bando completo del concorso (visitabile anche all’indirizzo: https://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-emiliano-romagnoli-2024/

Concorso letterario Racconti emiliano romagnoli 2024

Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti emiliano romagnoli 2024”.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che non superino le 12.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontiemilianoromagnoli@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli scrittori nati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna.

TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre il 1 marzo 2023.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso.

PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie italiane (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE – Il copyright dei singoli racconti resterà di proprietà dei rispettivi Autori, che potranno utilizzare il proprio elaborato come meglio credono senza vincoli contrattuali con Historica Edizioni. Non verrà corrisposta alcuna percentuale sul venduto ai singoli Autori.

INFORMAZIONI – Per informazioni scrivere a: raccontiemilianoromagnoli@gmail.com