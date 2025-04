Indice del clima: Rimini al 13esimo posto tra le città italiane con le condizioni climatiche migliori

Rimini si conferma tra le città con il miglior clima in Italia, restando saldamente nella top 20. L’indicazione arriva dall’indagine pubblicata oggi dal Sole 24 ore che, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti da 3b meteo relativi al decennio 2014-2024, fotografa il benessere climatico in 107 capoluoghi italiani.

L’analisi tiene in considerazione quindici parametri, aggiornati sulla base dei fenomeni che negli ultimi anni hanno inciso in maniera determinante sulla qualità della vita delle città come le notti tropicali, il caldo estremo, l’escursione termica, l’intensità pluviometrica, la circolazione dell’aria.

E anche in considerazione di questi criteri emerge come Rimini sia tra le città con il miglior benessere climatico, posizionandosi al 13esimo posto generale in crescita rispetto al 17esimo posto del 2024. A favorire Rimini il suo posizionamento sulla costa, fattore che accomuna quasi tutti i capoluoghi che compaiono nella top ten, che rispetto alle aree interne possono godere di una maggiore circolazione dell’aria, di un indice di calore mitigato dalla brezza estiva e di una minore escursione termica. Tra i fattori maggiormente positivi le poche ondate di calore (cioè superamenti di 30° di temperatura per almeno 3 giorni consecutivi, con un valore di 6,2) e i pochi giorni di caldo estremo (cioè giorni con temperatura massima superiore a 35°C, con un valore di 1,2) posizionandosi al 6° posto in entrambe le specifiche categorie. Positivo anche l’indice di calore, relativo al numero di giorni con temperatura percepita superiore a 30 gradi, che vede Rimini in 18esima posizione con un valore di 56,3.

Altri fattori rilevante che premiano la qualità del clima di Rimini sono l’intensità pluviometrica, che tiene in considerazione l’accumulo medio (in mm) per ciascun giorno piovoso (16esima posizione) a fronte del ripetersi dei fenomeni di precipitazioni più rare ma più intense, e la circolazione dell’aria che calcola i giorni di aria ‘stagnante’ (periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni minori a 1 mm giornaliero, vento medio inferiore a 5 km/h e nebbia assente, Rimini 43esima), con un impatto importante sulla vivibilità della città.

Comune di Rimini