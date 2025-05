Ingannato da finta Dua Lipa, uomo trovato morto nell’Adda. Gianfranco Bonzi era sparito dopo una truffa online

E’ di Gianfranco Bonzi il corpo trovato nel fiume Adda il 22 giugno scorso.

Lo hanno precisato i Carabinieri che avevano in carico le indagini sul ritrovamento dopo la comparazione del dna eseguita nei giorni scorsi.

Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo a Milano, era scomparso dal capoluogo lombardo il 23 marzo scorso dicendo sui social che avrebbe voluto farla finita dopo un problema sentimentale che lo attanagliava.

Pare che fosse finito vittima di una truffa online basata su falsi rendimenti di criptovalute da parte di hacker che si facevano passare per la cantante Dua Lipa.

Il corpo è stato trovato a Crotta D’Adda. Sul caso indagano i Carabinieri di Cremona. Il figlio Luca, sui social, ha dato l’annuncio a parenti e amici dicendo “papà non importa quello che hai fatto… ti ameremo tutti per sempre, ti prego non soffrire più e ti prego guardami ora più che mai”.

Ansa