Intensificati i controlli nel fine settimana: azioni decise della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” di Cesenatico

Nel contesto delle festività di fine anno, la Compagnia di Cesenatico della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Questa iniziativa, mirata alla prevenzione e repressione dei reati in generale, ha portato a risultati notevoli, come riportato dal Comandante Capitano Flavio Annunziata.

Il servizio è stato effettuato impiegando più pattuglie delle stazioni dipendenti e della N.O.RM. I risultati ottenuti includono:

– Sei deferimenti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro della patente di guida ai trasgressori, i cui tassi alcolemici variavano tra 0,79 e 1,25 g/L.

– Due deferimenti in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

– Quattro violazioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana.

– Il ritiro di sei patenti di guida.

– Ventisette infrazioni al Codice della Strada contestate.

– Dodici perquisizioni/ispezioni personali e/o veicolari effettuate.

– Centosettantanove persone controllate.

– Cinque esercizi pubblici controllati.

Questi risultati sottolineano l’efficacia delle operazioni di controllo del territorio intraprese dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, mirate a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.