Internazionali di Tennis San Marino Open. Matteo Gigante conquista i quarti. Superato in rimonta il croato PolJicak

Nel match serale che chiudeva il programma di giovedì Matteo Gigante si è imposto in rimonta, con il punteggio di 1-6 6-4 6-1, in un’ora e 54 minuti di gioco, sul croato Mili Poljicak. Il 23enne mancino di Roma, terza testa di serie del torneo, affronterà nei quarti (venerdì non prima delle 18.30) il francese Luka Pavlovic.

Results – Thursday, 17 July 2025

Men’s Singles – Round of 16

[7] Lukas Neumayer (AUT) d Adolfo Daniel Vallejo (PAR) 62 36 64

Lukas Klein (SVK) d [1] Valentin Royer (FRA) 76(4) 36 64

[3] Matteo Gigante (ITA) d [Alt] Mili Poljicak (CRO) 16 64 61

Luka Pavlovic (FRA) d [6] Federico Agustin Gomez (ARG) 36 76(3) 11 Retired

Men’s Doubles – Quarterfinal

Andrew Paulson (CZE)/Michael Vrbensky (CZE) d [2] Patrik Trhac (USA)/Marcus Willis (GBR) 75 64

[1] Karol Drzewiecki (POL)/Ray Ho (TPE) d [WC] Carlo Alberto Caniato (ITA)/Lorenzo Carboni (ITA) 60 67(5) 10-4

Milos Karol (SVK)/Vitaliy Sachko (UKR) d [4] Federico Agustin Gomez (ARG)/Luis David Martinez (VEN) Walkover

Siddhant Banthia (IND)/Alexander Donski (BUL) d Inigo Cervantes (ESP)/Daniel Rincon (ESP) 36 63 10-4

Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino

€181,250

13 – 20 July 2025

ORDER OF PLAY – FRIDAY, 18 JULY 2025

Center Court – start 4:00 PM

Lukas Klein (SVK) vs [7] Lukas Neumayer (AUT)

Not Before 6:30 PM

[3] Matteo Gigante (ITA) vs Luka Pavlovic (FRA)

Not Before 8:30 PM

[5] Dino Prizmic (CRO) vs Justin Engel (GER)

Court 3 – start 4:00 PM

Milos Karol (SVK) / Vitaliy Sachko (UKR) vs Andrew Paulson (CZE) / Michael Vrbensky (CZE)

Not Before 5:30 PM

Harold Mayot (FRA) vs [2] Thiago Agustin Tirante (ARG)

[1] Karol Drzewiecki (POL) / Ray Ho (TPE) vs Siddhant Banthia (IND) / Alexander Donski (BUL)