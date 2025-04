Invito a scoprire la Big Bench #310 a Montefiore Conca: un’esperienza di meraviglia e connessione con la natura in questo periodo di feste

Montefiore Conca – Malatempora APS invita cittadini, famiglie e appassionati di natura a dedicarsi un momento di pace e scoperta, visitando il luogo in cui è installata la Big Bench #310, uno dei gioielli nascosti del nostro territorio, situata nelle incantevoli colline di Montefiore Conca.

Le Big Bench, panchine giganti ideate per regalare una nuova prospettiva sul paesaggio, sono diventate un fenomeno internazionale, promuovendo un turismo lento e sostenibile. La Big Bench #310, con la sua posizione privilegiata, offre una vista mozzafiato sulla Valconca e tutta la Riviera Romagnola, un luogo perfetto per riconnettersi con la natura e vivere una bella esperienza di rilassatezza.

Un invito a prendersi del tempo

Le passeggiate all’aria aperta non sono solo un modo per scoprire il territorio, ma anche un’opportunità per rallentare, respirare e godere delle piccole cose. Malatempora APS incoraggia tutti a visitare la Big Bench #310, che, immersa nel paesaggio collinare, offre uno spazio dove sedersi, riflettere e godersi la bellezza che ci circonda.

Informazioni pratiche per la visita:

Luogo: Big Bench #310, Montefiore Conca

Accessibilità: Raggiungibile con una breve passeggiata adatta a tutti, comprese famiglie con bambini.

Consigli: Indossare scarpe comode e portare una macchina fotografica per immortalare l’esperienza.

Un’iniziativa per il territorio

“Invitare le persone a scoprire la Big Bench di Montefiore Conca significa promuovere un turismo consapevole che valorizza la natura e le comunità locali,” spiega Stefano Pangrazi. “Questo progetto è un’occasione per riconnettersi con il nostro territorio, rallentare i ritmi frenetici della quotidianità e vivere momenti autentici. Mauro Riceci, Italo Berardi e Silvia Pangrazi, ideatori del progetto, hanno davvero creato qualcosa di unico per il nostro territorio! Vi consiglio di approfittare di questi giorni di festa per venire a vederlo con i vostri occhi!”

Condividi la tua esperienza!

Malatempora APS, che insieme al Boranera Sailing Team ha permesso la realizzazione del Progetto, invita i visitatori a condividere le foto e i racconti della loro visita su Facebook, Instagram e TikTok, utilizzando l’hashtag #BigBench310 e taggando l’associazione, per creare una rete di storie che celebrano il nostro territorio e far scoprire a sempre più persone il nostro Entroterra.