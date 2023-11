IO, NOI E GABER DOMENICA 12 NOVEMBRE AL CINEMA TEATRO ASTRA DI BELLARIA IGEA-MARINA

Bellaria Igea-Marina, 10 novembre 2023 – Un Signor G che arriva al cuore del grande pubblico: ha sbancato al botteghino Io, noi e Gaber il docufilm di Riccardo Milani che in soli tre giorni di programmazione si è piazzato al terzo posto della classifica generale Cinetel dei film più visti nelle sale italiane, dietro soltanto a C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Five Nights at Freddys.

Io, noi e Gaber – film prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà – non poteva mancare nel cartellone cinematografico del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina dove arriva domenica 12 novembre (ore 17).

Realizzato a vent’anni dalla scomparsa del grande artista, Io, noi e Gaber è un viaggio intimo ed esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica. Da una parte la storia più privata attraverso le parole della figlia e delle persone storicamente a lui più vicine. Dall’altra, un racconto corale di grandi personaggi ed artisti che lo hanno vissuto e amato negli anni. Ognuno di loro attraverserà, a suo modo, l’Italia per raggiungere uno dei teatri storici milanesi più cari al Signor G: il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

La programmazione cinematografica del Cinema Teatro Astra proseguirà la domenica e il martedì, con altri titoli da non perdere. Il cartellone di novembre prevede martedì 14 Fratello e sorella di Arnaud Desplechin, mentre domenica 19 (ore 17) toccherà alla versione restaurata del mitico Gremlins di Joe Dante. Martedì 21 novembre arriva sul grande schermo di Bellaria Igea-Marina il bellissimo film Il caftano blu di Maryam Touzani. Domenica 26 per i più piccoli Yuku e il fiore dell’Himalaya, mentre martedì 28 in programma Nata per te di Fabio Mollo, film ispirato alla storia vera del primo caso di adozione in Italia da parte di un uomo single.

Biglietti Intero €6 – Ridotto €5 (Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari con tesserino in corso di validità). Tesserati 4/Terzi APS: €4

Carnet 5 ingressi: €25 (validi per 5 ingressi da solo o in gruppo) – Carnet 7 ingressi: €35 (validi per 7 ingressi da solo o in gruppo)

https://www.liveticket.it/teatroastrabellaria

Aggiornamenti sul sito http://www.teatroastrabim.it/cinema.html

Info: [email protected]

Comunicato Stampa