Io Toti lo capisco. Si è arreso al più forte … di Sergio Pizzolante

Che cambia ancora una volta il corso della politica e della democrazia, in Liguria soprattutto. Ma non solo.

Capisco lo sconcerto di quanti si sono battuti per Toti libero sostenendo la tesi secondo la quale le accuse non fossero fondate.

Spiego meglio.

Quando si approvò per la prima volta il reato di “traffico di influenza”, legge Severino, governo Monti, mi alzai in Aula, unico e solo, per dire che da quel momento, noi parlamentari, noi politici in generale, entravamo in uno stato momentaneo di libertà, condizionata alla volontà di un magistrato.

Perché se l’influenza politica diventa un potenziale reato, il politico o rinuncia alla politica o diventa, direttamente, un reo potenziale.