Iper La grande i e SpesaSopsesa.org insieme per il Natale 2023

L’insegna del Gruppo Finiper Canova sostiene SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare, con “Cuor di Cioccolato”: la torta benefica di produzione Iper in edizione limitata

Da oggi fino al 6 gennaio, uniti per la raccolta e la donazione di pasti e beni alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà

Milano, 4 dicembre 2023 – Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, parte del Gruppo Finiper Canova, ha scelto di sostenere il progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org per la campagna natalizia volta alla raccolta e donazione di pasti e beni alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà.

Con l’obbiettivo di diffondere il vero spirito natalizio attraverso l’attenzione e la solidarietà, a partire da oggi, 4 dicembre fino al 6 gennaio 2024, in tutti i punti vendita Iper La grande i, sarà possibile acquistare la torta benefica che fa bene al Natale di produzione Iper, “Cuor di Cioccolato”, in edizione limitata. A fronte dell’acquisto di ogni torta, verranno devoluti 2 euro a SpesaSospesa.org e verranno donati 4 pasti equivalenti* garantendo un sostegno tangibile alle famiglie che necessitano di aiuto in questo periodo festivo.

SpesaSospesa.org è un progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per sostenere le persone in difficoltà economica e sociale anche temporanea. Creato da Fondazione Lab00 ETS, il progetto utilizza la piattaforma digitale Regusto – co-fondatrice del progetto – per gestire le transazioni di beni di prima necessità, garantendo la massima trasparenza e tracciabilità. Attraverso la piattaforma Regusto, le aziende possono donare o vendere beni di prima necessità a un prezzo sociale, o contribuire con donazioni in denaro all’acquisto di beni. Nelle comunità locali, organizzazioni non profit, associazioni e volontari fungono da centri logistici per la raccolta e la distribuzione dei beni di prima necessità alle famiglie bisognose. A oggi, SpesaSospesa.org ha coinvolto partner istituzionali, come le amministrazioni di 26 Comuni italiani, che hanno sostenuto il progetto.

L’iniziativa di Iper La grande i si inserisce nella più ampia campagna natalizia avviata dal progetto SpesaSospesa.org che si pone l’obiettivo di raccogliere e distribuire un milione di pasti entro la fine del 2023, grazie al supporto di aziende e cittadini. Il contatore del progetto oggi ha superato 700mila pasti, già recuperati e distribuiti alle famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale. È possibile seguire gli aggiornamenti sulla campagna nazionale visitando il sito https://1milionedipasti.lab00.org

“Siamo onorati di sostenere il progetto SpesaSospesa.org con la nostra torta benefica “Cuor di Cioccolato” – dichiara Michela Riva, Responsabile ESG del Gruppo Finiper Canova -. Un’iniziativa che simboleggia veramente lo spirito del Natale: condividere e donare. La scelta di supportare SpesaSospesa.org riflette il nostro impegno a contribuire positivamente nelle comunità in cui operiamo. Ogni torta venduta rappresenta non solo un momento di gioia per chi la gusta, ma anche un pasto garantito per chi ne ha bisogno. Ci auguriamo che questa iniziativa ispiri i nostri clienti a unirsi a noi nell’aiutare coloro che attraversano tempi difficili durante le festività.”

Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 ETS e co-fondatore di SpesaSospesa.org, commenta: “L’azione congiunta di aziende, cittadini e organizzazioni non profit è la strategia vincente che permette a progetti come SpesaSospesa.org di espandere la propria rete di solidarietà. Questo impegno è il risultato di passione, dedizione e determinazione che ci permette di continuare il nostro percorso di sostenibilità sociale e ambientale, sostenendo chi ne ha più bisogno, in particolar modo in un periodo dell’anno durante il quale la parola dono assume un valore molto più ampio e profondo.”

Torta Cuor di Cioccolato Iper La grande i

Prezzo: 12,90€

Peso: 400 grammi

Ideata dai pasticceri Iper La grande i, Cuor di Cioccolato è realizzata con burro Soresina, cioccolato fondente, un mix di farina di mandorle e farina per folla e granella di nocciole. La copertura, realizzata da una ganache al cioccolato fondente e pasta di nocciola, è decorata con una spolverata di cacao in polvere, stelle di pasta frolla e ribes rosso.

(*) Un “pasto equivalente” corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN – Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana.

Iper La grande i