Gli immigrati clandestini, gli stupratori, gli spacciatori, i ladri nelle metropolitane, i cretini che per l’ambiente imbrattano monumenti ed opera d’arte e tutti coloro che si rendono autori di reati più o meno importanti per la giustizia e certi organi d’informazione del belpaese non sono priorità.

Da oggi tutti concentrati sull’indagine sul gatto della Meloni per essersi appropriato di una scatola di sardina (non certo quella Bolognese ormai scaduta da tempo e puzzolente)”

Paolo Forcellini