Israele-Palestina Barghouti … di Sergio Pizzolante

Non ci può essere pareggio fra chi attacca in modo così disumano, casa casa, stupra, sequestra vecchi e bambini, ostaggi di una furia che fa spavento e chi reagisce. Anche se la reazione fa spavento. Anche.

Non c’è dialogo, a nessun livello, in superficie e sotto. Non c’è intelligence e nemmeno intelligenza quindi. Non c’è politica. Strategia. Niente.