Israele: sono stati gli uomini. Non si comprende una cosa. … di Sergio Pizzolante

Non si comprende una cosa.

Nei dibattiti terribili dei Talk, nelle manifestazioni terrificanti nelle università italiane, europee, americane, non si capisce una cosa.

La sinistra intellettualoide, salottiera, non capisce una cosa.

I conduttori televisivi alla Formigli, per citarne uno, intellettuali ridicoli e ignoranti che si appellano al diritto internazionale regolatore di tutto quando non ha mai regolato niente, non capiscono una cosa.

Portavoce e simili dell’Onu, schierati tutti da un parte rendendo così oltre che inutile anche ridicolo l’Onu, ormai incapace di tutto, non capiscono una cosa.