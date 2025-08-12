Italia, sale a 20 il numero di decessi per il virus West Nile nel 2025, 179 i casi confermati

Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornati all’11 agosto, le morti causate dall’infezione da virus West Nile in Italia hanno raggiunto la soglia di 20 dall’inizio del 2025. Il numero complessivo dei casi confermati è di almeno 179, distribuiti in diverse regioni italiane.

Rispetto all’ultimo bollettino del 7 agosto, sono stati registrati nuovi decessi nel Lazio (Aprilia e Cori), a Capua (Caserta) e nel Milanese. Le vittime, per lo più anziani con patologie pregresse, includono un uomo di 90 anni di Paderno Dugnano e altri pazienti ricoverati in strutture ospedaliere della regione.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione con campagne di disinfestazione in diverse zone, tra cui Latina e Rapallo, mentre in Liguria si è costituito un tavolo tecnico regionale per la prevenzione e gestione dell’epidemia.

Nonostante l’aumento recente, l’andamento dei casi e la letalità del virus rimangono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, con una letalità attuale stimata attorno al 15% sulle forme neuro-invasive.