Italia-San Marino cooperazione sull’istruzione per studenti e professori

Siglato oggi un memorandum fra il Segretario di Stato Belluzzi e il Ministro Valditara

Nasce un Istituto Tecnologico Superiore congiunto. Belluzzi “Grato e orgoglioso”

Siglato questa mattina il Memorandum di Intesa tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi e il Ministro dell’Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana Giuseppe Valditara che intende rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione nei due Paesi, per una scelta consapevole e ponderata dei percorsi educativi che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti; promuove scambi di buone pratiche e di esperienze formative per il personale scolastico nel settore dell’orientamento e dell’educazione digitale; contribuisce alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico nei due Paesi e favorire l’accesso alle opportunità formative dell’istruzione terziaria e rafforzare la cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana nel settore dell’Istruzione Tecnica e Professionale. Il Memorandum, in 9 punti, prevede attenzione alla formazione dei docenti al fine di migliorare l’orientamento ai percorsi educativi e professionali nelle scuole della Repubblica di San Marino attraverso l’accesso dei docenti e del personale scolastico della Repubblica di San Marino ai percorsi formativi specifici presenti sulla piattaforma “Scuola Futura” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e iniziative congiunte di scambi di buone pratiche didattiche nel settore dell’educazione digitale, dell’orientamento, della riduzione della dispersione scolastica.

Concordata la cooperazione nel settore dell’Istruzione Tecnica e Professionale individuando aree di reciproco interesse e sviluppando un programma di attività incentrato sui partenariati tra istituti tecnici dei due Paesi con al realizzazione nella Repubblica di San Marino di un ITS (Istituto Tecnologico Superiore) incoraggiato da parte italiana con la collaborazione di aziende pubbliche e private e che preveda un’offerta di programmi educativi innovativi ad hoc di particolare rilevanza per le specifiche esigenze del mercato del lavoro.

Il Coordinamento delle attività contenute nel Memorandum è demandato ad un Comitato Direttivo composto da rappresentanti delle Autorità nazionali competenti.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Grato ed entusiasta per la firma dell’accordo odierno con il Ministero italiano che rappresenta un’opportunità per il nostro sistema scolastico, per i nostri insegnanti e per i nostri giovani. Ringrazio di cuore il Ministro Giuseppe Valditara e il suo staff che hanno compreso il valore di questi progetti e si sono impegnati a concretizzarlo. In queste pochi punti ci sono racchiuse opportunità uniche di formazione, la concretizzazione di un rapporto sistemico e l’istituzionalizzazione dell’amicizia fra i due ministeri. Determinante aver gettato le basi per la costituzione di un ITS nella Repubblica di San Marino, un progetto nel quale credo molto e che, in sinergia con il Ministero italiano offrirà un’opportunità importante ai ragazzi dei nostri territori, alle aziende e in generale al sistema!”

Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito): “La straordinaria novità è la creazione di un ITS congiunto che vedrà la partecipazione di imprese sammarinesi e di imprese italiane e che sarà uno dei primissimi esperimenti di cooperazione transnazionale fra due Stati sul tema dell’istruzione tecnologica superiore che è per entrambi strategica. L’accordo realizza una forte cooperazione tra il sistema dell’istruzione italiano e il sistema dell’istruzione sammarinese e prevede soluzioni che noi riteniamo di particolare avanguardia e che proprio per questo abbiamo voluto inserire nei punti del programma del G7: personalizzazione dell’istruzione, docente tutor e importanza orientamento”.

San Marino, 23 maggio 2024/1723 d.F.R.