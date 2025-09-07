Italian Baseball Series: si giocano le gare decisive per lo Scudetto tra San Marino e Parma Clima (diretta Rai Sport)

Il San Marino per chiudere la Finale Scudetto in tre partite e laurearsi campione, il Parma Clima per cercare invece di forzare la serie e raggiungere la decisiva gara 5. È tutto pronto per il secondo e ultimo atto delle Italian Baseball Series, in programma nella città ducale. Lunedì 8 settembre è infatti in programma gara 3, mentre le eventuali quarta e quinta partita sono in calendario per martedì 9 e mercoledì 10 . L’orario di inizio delle partite è fissato alle 20.30 con diretta su Rai Sport.

Forte del doppio successo iniziale davanti ai propri tifosi, San Marino è in vantaggio 2-0 ed è a un passo dalla conquista dello Scudetto, che manca dalla stagione 2022. Dopo il successo in gara uno per 16-6, la squadra del Monte Titano si è aggiudicata il secondo incontro in rimonta per 8-7, grazie ai 5 punti realizzati nell’ultimo inning. “Andiamo a Parma con un grosso vantaggio, in quanto abbiamo tre match point a disposizione. L’obiettivo è quello di provare a chiuderla il prima possibile” commenta il general manager Mauro Mazzotti. Tutta la rosa è a disposizione del manager Doriano Bindi, eccezion fatta per Oscar Angulo che, dopo l’espulsione in gara due, sconterà la giornata di squalifica in occasione della terza sfida. Al suo posto il più accreditato a scendere in campo Lorenzo Di Raffaele. Il lanciatore partente sarà Jesus Lage, dopo l’ottima prova di Paricaguan nel primo match.

Il Parma Clima, dopo aver dominato la regular season e la post-season, è con le spalle al muro e deve ora vincere tutte le partite in programma per confermarsi per il secondo anno di fila campione d’Italia. “Non abbiamo alternative. Dovremo giocare la partita di domani sera con l’unico obiettivo di allungare la serie. Non dovremo guardare avanti, alle eventuali gare di martedì e mercoledì inizieremo a pensare dopo la conclusione del terzo incontro. L’unica certezza è che ci crediamo, sappiamo di poter riaprire questa serie” commenta il manager Marcello Saccardi. Parma, che in gara tre non potrà contare su Claudio Scotti, squalificato per una giornata dopo l’espulsione in gara due, si affiderà a Casanova, che in gara uno è stato impiegato per soli 49 lanci prima di essere sostituto. “Dietro di lui dovranno farsi trovare tutti pronti con la forzata esclusione di Scotti. Valuteremo anche le condizioni di Bocchi, uscito in gara due a causa del solito fastidio alla schiena” ha poi concluso l’head coach del Parma Clima.