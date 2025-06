Jazzmeia Horn incanta Rimini: il 3 luglio alla Corte degli Agostiniani la diva del jazz afroamericano

Il fascino raffinato del jazz vocale internazionale arriva a Rimini con uno dei nomi più brillanti della scena contemporanea: Jazzmeia Horn. La cantante statunitense si esibirà giovedì 3 luglio alle ore 21:15, nella suggestiva Corte degli Agostiniani, per il primo dei tre concerti che concluderanno il Festival Crossroads 2025 nella città romagnola.

Nata a Dallas nel 1991 e cresciuta in un ambiente profondamente religioso, Jazzmeia ha iniziato la sua carriera nel gospel, per poi scoprire il jazz in adolescenza. Da quel momento, la sua voce – intensa, agile, spirituale – ha conquistato le platee americane e internazionali. A Rimini si presenterà accompagnata da un quartetto di altissimo livello: Joel Holmes al pianoforte, Ameen Saleem al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali – tra cui la Thelonious Monk Jazz Competition e la Sarah Vaughan International Jazz Competition – Jazzmeia Horn ha attirato l’attenzione di critici e pubblico sin dal suo album d’esordio A Social Call (2017), seguito da Love & Liberation (2019) e Dear Love (2021), dove ha dimostrato padronanza anche del linguaggio orchestrale. Il suo ultimo lavoro, Messages (2024), conferma la maturità artistica di una voce già considerata erede spirituale delle grandi dive del jazz.

Il concerto è inserito nel cartellone di Crossroads 2025, festival organizzato da Jazz Network ETS con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini.

Biglietti: intero €18, ridotto €15.

Prevendite online: www.diyticket.it e www.crossroads-it.org.

Biglietteria in loco aperta dalle ore 19:30, ingresso ore 20:30.