Juvenes-Dogana e San Marino Academy si prendono un tempo a testa: finisce 2-2

Ad Acquaviva si affrontano Juvenes-Dogana e San Marino Academy, entrambe le compagini hanno una cosa in comune: la voglia di riscatto. I primi sono reduci da una pesante sconfitta in Coppa Titano contro la Libertas, la quale ha sancito la loro eliminazione; gli altri vengono invece dallo 0-3 con la Virtus nella scorsa giornata di campionato.

Dopo tre minuti, si fa pericolosa prima la Juvenes-Dogana con un tiro di Merli da buona posizione che però esce impreciso. Risposta immediata dell’Academy con una bella azione corale finita con una conclusione di Sensoli; buoni riflessi da parte di Gentilini.

Non succede più nulla fino al 18’ quando va alla conclusione Argenziano che manca di poco il bersaglio. La replica della formazione di Serravalle non sfrutta un contropiede in superiorità numerica, nell’occasione Stella non serve due compagni liberi concludendo alto. In seguito, è ancora decisivo Gentilini che respinge di piede un tentativo dei Biancazzurri.

Sfiora il vantaggio la Juvenes-Dogana al 27’: il capitano Colonna crossa al centro verso Merli, il quale riesce a concludere in rovesciata colpendo il palo. Reazione dell’Under 22 poco dopo quando va alla conclusione Gatti ma è ancora Gentilini a negargli la gioia della rete. Classica legge del gol sbagliato-gol subito e neanche un minuto dopo, al 33’, trovano il vantaggio gli uomini di Amati con un preciso tiro da fuori area di Merli. Tre giri di lancette più tardi Severi non riesce a replicare quanto fatto dall’avversario calciando alto.

Va vicino alla doppietta Merli a cinque minuti dalla fine del primo tempo: accortosi di Battistini in posizione avanzata ha provato a sorprenderlo con un pallonetto finito di poco sopra la traversa. La Juvenes-Dogana trova il 2-0 allo scadere del primo tempo: uno-due tra Merli e Stella con quest’ultimo che conclude da fuori area angolando il pallone dove Battistini non può arrivare.

Dopo due minuti di recupero l’arbitro Luci fischia la fine della prima frazione di gioco. Subito pericolosa la San Marino Academy nella ripresa: dall’angolo Sensoli crossa per Giambalvo il quale colpisce di testa mandando la sfera di poco alta. 120’’ più tardi traversa colpita da capitan D’Addario con un tiro-cross.

All’ennesimo tentativo l’Academy accorcia le distanze: al 63’ Giocondi sfonda in area poi serve al centro Famiglietti che tutto solo non sbaglia. Immediata la reazione della Juvenes-Dogana con Pasquinelli che effettua un tiro di poco fuori. I ragazzi, guidati da Bonini per l’occasione, hanno il merito di non mollare mai e i loro sforzi vengono ripagati al 72’ riuscendo a pareggiare il match grazie ad una gran girata di Nicola D’Addario servito da Sensoli.

Non succede nulla fino all’88’ quando la Juvenes-Dogana va vicina al 3-2: Salvemini crossa verso Benedetti il quale colpisce la traversa con un colpo di testa. Al 90’+4’ destro di Stella da fuori area, Battistini si rifugia in angolo. Tre minuti dopo Famiglietti si libera di un avversario poi calcia sull’esterno della rete sfiorando la clamorosa rimonta.

Al termine dei sette minuti di recupero la partita va in archivio sul punteggio di 2-2. Gli Under-22 sono stati capaci di riprendere una partita che fino all’ora di gioco sembrava perduta, recuperando due gol, hanno il merito di non essersi mai dati per vinti.

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 – 7. giornata | Juvenes-Dogana-San Marino Academy 2-2

JUVENES/DOGANA [4-3-1-2]

Gentilini; Colonna, Gianmaria Borghini, Valentini, Raschi (dal 61’ Sottile); Lisi (dal 71’ Baldazzi), Meluzzi (dal 61’ Salvemini), Pasolini; Stella, Pasquinelli (dal 71’ Benedetti); Merli

A disposizione: Broccoli, Ronci, Giacomo Borghini, Michelotti, Tumidei

Allenatore: Manuel Amati

SAN MARINO ACADEMY [3-4-1-2]

Battistini; Giocondi, Luvisi, Giambalvo; D’Addario, Argenziano (dal 58’ Bortolotto), Casadei (dal 46’ Renzi), Severi (dal 58’ Sarti); Sensoli (dall’85’ Caushaj), Famiglietti, Gatti (dal 58’ Solito)

A disposizione: Borasco, Zavoli, Pelliccioni, De Luca

Allenatore: Giovanni Bonini (sostituisce lo squalificato Matteo Cecchetti)

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alessandro Salvatori, Alessandro Sgrignani

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Marcatori: 33 Merli, 44’ Stella, 63’ Famiglietti, 72’ D’Addario

Ammoniti: D’Addario, Luvisi

Ufficio Stampa