Juvenes Dogana, secondo successo in amichevole: 2-1 alla Edelweiss Jolly

La formazione sammarinese allenata da Fabbri supera di misura la compagine forlivese militante in Promozione: dopo le reti di Arradi e Yobouet non basta il gol di Bucci

DOGANA (Serravalle, RSM) – mercoledì 21 agosto 2024. Resta imbattuta in questo primo scampolo di stagione, in attesa del debutto nel campionato sammarinese, la Juvenes Dogana che sul terreno sportivo del Sussidiario dello stadio “Capanni” di Savignano sul Rubicone ha battuto per 2-1 la Edelweiss Jolly, formazione forlivese militante in Promozione emiliano-romagnola. Nell’undici titolare di mister Achille Fabbri si rivede formarsi la coppia di centrali della nazionale Cevoli-Valentini (convocati per l’amichevole del 22 agosto allo Stadium di Serravalle tra San Marino e Forlì), con quest’ultimo di nuovo in campo per tutta la partita dopo il recupero da un lieve infortunio. Davanti nuova fiducia a Ferrulli come terminale di attacco mentre Pedini e Arradi sono le novità dal primo minuto rispetto al match del “Memorial Savoretti” di sabato scorso a Misano.

La Juvenes Dogana parte bene e segna entrambe le proprie reti superata la mezz’ora. Il primo sigillo è di Yiasin Arradi che, liberandosi in area tra due difensori, infila la sfera alle spalle di Pecora. Tre minuti dopo è Yobouet a mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori: Ferrulli calcia una punizione, mette nel mezzo e il compagno di squadra è lesto a mettere la palla sul secondo palo. Proprio alla fine della prima frazione di gioco arriva l’ultima rete del match, siglata da Bucci, che accorcia le distanze per la Edelweiss Jolly che non riuscirà a cambiare il risultato. Nella ripresa tanto agonismo ma poche azioni degne di nota se non una grande parata di Gentilini che intercetta un pallone a tu per tu con l’attaccante forlivese.

Prossima sfida in programma questo sabato alle 17 a Viserba (Rimini) contro il Victoria (Prima Categoria), poi testa al campionato: debutto venerdì 30 agosto alle 21.15 a Montecchio contro il Fiorentino.

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana – Edelweiss Jolly 2-1

Juvenes Dogana: Battistini, Cevoli, Valentini, Pedini, Mazzavillani, Simeoni, Arradi, Traglia, Yobouet, Tani, Ferrulli. A disposizione: Gentilini, Ronci, Omgba, Tumidei, Baldazzi, Lisi, Rodriguez, Gatti, Pasolini. All. Fabbri

Edelweiss Jolly: Pecora, Frabetti, Mingozzi, Mouharrar, Arfelli, Cedri, Bucci, Fabbri, Barbini, Monti, Benvenuti. A disposizione Campana, Boscherini, Bamba, Elisier, Sansoni, Biserni, Ravaioli. All. Bertaccini

Reti: 33′ Arradi, 36′ Yobouet, 45′ Bucci