LA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO RICERCA RISK MANAGER (COD. RIF. 24.3)

Descrizione della posizione:

La Banca Centrale ricerca una risorsa esperta in materia di Risk Management, con competenze di Asset & Liability Management, al fine di ricoprire il ruolo di Responsabile dell’unità organizzativa Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management anche in previsione del prossimo Accordo di Associazione all’UE da parte di San Marino.

La risorsa in particolare sarà la figura professionale preposta all’identificazione e valutazione dei rischi aziendali fornendo supporto alla Direzione della Banca nella gestione degli stessi.

Requisiti necessari :

Laurea magistrale o titolo equipollente in materie economiche e finanziarie;

Esperienza professionale quale risk manager di almeno 3 anni;

Ottima conoscenza lingua inglese.

Requisiti preferenziali:

Residenza, cittadinanza sammarinese e/o permesso di soggiorno ordinario in Repubblica;

Specializzazione post-laurea in materia di risk management;

Esperienza professionale maturata presso Istituzioni finanziarie o primarie società di consulenza in ambito bancario e finanziario.

L’assunzione sarà a tempo indeterminato, fatto salvo il superamento del periodo di prova, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai Contratti di lavoro per il personale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L’inquadramento e il relativo trattamento economico saranno commisurati all’esperienza del candidato.

I candidati dovranno trasmettere una comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica selezione.personale.risk@bcsm.smentro le ore 12:00 del 30 settembre 2024, indicante nell’oggetto il codice di riferimento della selezione. Dovrà essere allegato il Curriculum vitae, la documentazione attestante i requisiti necessari e preferenziali; inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita.

La Banca si riserva di convocare per un colloquio i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei.

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane – Via del Voltone n. 120, 47890 San Marino – risorse.umane@bcsm.sm