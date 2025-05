La  barzelletta del giorno di San Marino … di un lettore

La barzelletta del giorno di San Marino

Conoscevo una persona donna bionda che ha fatto certe cose

Ma ultimamente gli hanno tagliato la luce

Ha chiesto soldi al suo fidanzato di 10 anni fa per riattaccare il contatore.

Nel frattempo ha provato a chiedere soldi al suo ultimo fidanzato di pochi mesi fa.

Non riuscendoci ha provato a chiedere soldi anche alla sua famiglia ma è stata bloccata.

Inoltre non contenta ha venduto i vestiti del suo ultimo fidanzato per mangiare poi si è fatta pignorare parte della pensione e ora non ha i soldi per campare.

Ora rischia che gli pignorino la casa con i debiti che ha in giro.

Ed è piena di vizi.

È falsa e bugiarda.

E finge con tutti.

E si crede la più furba e intelligente.

Poi incolpa gli altri perché non ha un soldo.

Indovinate chi è ?