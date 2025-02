La candidatura di San Marino per accedere al settore finanziario dell’UE ostacolata dai legami con la Russia. Il video in inglese (sottotitolato) di VOICE AMERICA

San Marino è stato oggetto di esame a causa di rapporti che evidenziano i suoi legami con la Russia. I regolatori dell’Unione Europea hanno espresso preoccupazioni riguardo al fatto che il settore dei servizi finanziari di San Marino potrebbe offrire una via d’accesso al blocco commerciale dell’UE per denaro illegale proveniente dalla Russia. Henry Wilkins riporta da San Marino.

