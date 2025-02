La candidatura di San Marino per accedere al settore finanziario dell’UE ostacolata dai legami con la Russia. TRADUZIONE VIDEOARTICOLO DI VOICE OF AMERICA

LA TRADUZIONE: Ala Cucine produce cucine su misura a San Marino, un piccolo stato sovrano situato in Italia centrale. Il direttore generale Lorenzo Arcangeli afferma che l’azienda è entusiasta di poter accedere pienamente al redditizio mercato dell’Unione Europea, ma al momento vendere ai clienti dell’UE comporta affrontare ulteriore burocrazia, il che comporta costi aggiuntivi. Questo rappresenta un ostacolo sia per i clienti che per l’azienda. “Spiegare la documentazione a un cliente europeo non è così facile”, afferma Arcangeli.

I produttori di San Marino potrebbero ottenere l’accesso al Mercato Unico dell’UE, il più grande blocco commerciale del mondo, grazie a un accordo che potrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno. Però il settore finanziario del paese è stato escluso dall’accordo. San Marino è stato al centro di segnalazioni dei media occidentali riguardo ai suoi legami con la Russia. Funzionari dell’UE hanno anche espresso preoccupazioni per il fatto che la mancata adozione di determinati standard di regolamentazione finanziaria da parte di San Marino potrebbe aprire una porta secondaria per il denaro illecito proveniente dalla Russia nell’UE.

Ad aprile, The Economist ha descritto la relazione di San Marino con la Russia come “allarmante” e “inusuale”, rivelando che il paese aveva nominato Emmanuel Gut, un francese con legami di lunga data con il Cremlino, come ambasciatore, senza rivelare la sua doppia cittadinanza russa. Un funzionario sammarinese ha dichiarato a VOA che l’articolo era non solo inesatto, ma che sembrava costruito per raccontare una storia sensazionalistica, chiedendosi chi avesse pagato per scrivere un pezzo del genere, poiché sicuramente non era vantaggioso per San Marino.

L’articolo di The Economist ha anche notato che fino a febbraio, il console onorario di San Marino a Mosca era Vladimir Lisin, il terzo cittadino più ricco della Russia secondo la rivista Forbes. In risposta ai commenti del funzionario sammarinese, l’editor di The Economist per l’Europa ha affermato di confermare la validità del loro reportage.

Rompendo con la sua tradizionale politica di neutralità, San Marino ha votato per condannare l’invasione russa dell’Ucraina in una votazione alle Nazioni Unite del marzo 2022. Dmitri Peskov, economista e politico russo, ha affermato che le relazioni tra San Marino e Mosca si sono deteriorate da allora. “Le relazioni sono tese, ma non credo che la Federazione Russa utilizzerà San Marino per aggirare queste sanzioni”, ha aggiunto.

Gli analisti affermano che le autorità bancarie dell’UE hanno buoni motivi per esaminare attentamente la richiesta di San Marino di un maggiore accesso al settore finanziario dell’UE. “L’UE sta alzando la bandiera rossa, è una questione molto seria e hanno fatto le dovute verifiche. Forse non sono abituati a questo tipo di pressione, dato che San Marino potrebbe non ricevere tanta attenzione a livello globale su queste questioni, ma non importa”, ha detto un esperto.

Mentre le aziende manifatturiere come quella di Arcangeli guardano con ottimismo alla prospettiva di un accesso completo al mercato dell’UE, un altro microstato europeo, Monaco, ha abbandonato negoziati simili con l’UE l’anno scorso dopo che i regolatori hanno espresso preoccupazioni sulle sue pratiche finanziarie.

Henry Wilkins, VOA News, San Marino.

