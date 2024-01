La continuità del servizio di trasporto scolastico a Rimini garantita per altri tre anni

L’attuale servizio di trasporto scolastico a Rimini, svolto da Start Romagna, sarà garantito per altri tre anni, dal 20/01/2024 al 19/01/2027. L’Amministrazione comunale ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo prevista dal contratto d’appalto esistente per assicurare la continuità del servizio, con un investimento totale di oltre tre milioni di euro.

Il sistema di trasporto scolastico a Rimini è integrato con il trasporto pubblico locale e include progetti alternativi come il “piedi bus”. Si tratta di un investimento strutturale e a lungo termine, con previsti investimenti di quasi un milione di euro all’anno per i prossimi nove anni.

Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini, ha spiegato che il modello di trasporto scolastico a Rimini è stato preso come riferimento anche da altri comuni grazie alla sua innovazione e prospettiva, oltre che per la sua integrazione in una visione coerente e strutturata dei servizi educativi come poli di riferimento a livello cittadino e di quartiere. Oltre alle linee previste all’interno del normale trasporto pubblico locale, il Comune dedica più di 20 linee specifiche di scuolabus per servire 805 famiglie. Inoltre, sono stati previsti investimenti di oltre 200 mila euro per un servizio di trasporto speciale dedicato agli alunni con disabilità.