La Coppa Romagna Slalom si prende la scena della Scuderia San Marino

Entra nel vivo l’estate della Scuderia San Marino, che anche in questo primo fine settimana di luglio sarà protagonista su numerosi fronti.

Trasferta lusitana per Giacomo Altoè, il pilota Ferrari sarà impegnato nel Campionato del Cavallino Rosso sul circuito di Portimao.

Sempre su pista, il terzo round del RMC Euro Trophy si disputerà sul tracciato di Franciacorta con Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati chiamati a rappresentare la società sammarinese.

Prosegue anche il campionato di trial 4×4 italiano: Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini saranno a Macerata per il 3° Trofeo Experience Raid.

Grande partecipazione della Scuderia San Marino alla Coppa Romagna Slalom, che fa scalo a Predappio, in provincia di Forlì. Sono ben otto gli equipaggi iscritti per la gara: Nicola Montagna – Selenia Micelli; Casali – Pignani; Enrico Mussoni e Mattia Felicità; Walter Massa con Ilenia Zenegaglia; Enrico De Marini e Giorgia Zafferani; Elia Albani e Nicolò Brigliadori e, infine, due vetture guidate in singolo da Andrea Righi e Simone Corcelli.