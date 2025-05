La Diocesi di Rimini in preghiera per il Conclave: veglia domani in Cattedrale

Uniti nella preghiera per accompagnare il Conclave e l’elezione del nuovo Pontefice: è questo l’invito che la Diocesi di Rimini rivolge ai fedeli in queste giornate intense per la Chiesa universale. Martedì 6 maggio, dalle 19 alle 20, nella Basilica Cattedrale, si terrà un momento di preghiera comunitaria per invocare lo Spirito Santo sui Padri Cardinali riuniti in conclave.

Un gesto di comunione spirituale che si rinnova anche nel corso del mese mariano: ogni mercoledì alle ore 13.15, infatti, il Vescovo di Rimini celebrerà la Santa Messa in Cattedrale, con una particolare intenzione per il Conclave nella celebrazione di mercoledì 7 maggio.

In vista anche un altro appuntamento significativo: domenica 1° giugno è previsto il Pellegrinaggio Giubilare a Roma delle famiglie della Diocesi, tappa di fede collettiva in un tempo cruciale per il futuro della Chiesa.