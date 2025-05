La finanza della settimana raccontata da Joseph Gasperoni. “Azioni che fanno +400% in una giornata: non è un sogno, è Wall Street” … di JTrader

Ci sono settimane in cui il mercato ti sussurra. E altre, come questa appena passata, in cui ti urla in faccia.

La differenza? O sei pronto… o guardi il treno partire senza di te.

Mentre molti dormivano con l’oro in mano sperando che salisse ancora, un titolo come KIDZ — una piccola società quotata al NASDAQ — ha fatto quasi +400% in una manciata di ore, sotto gli occhi di chi sa leggere la price action.

E no, non è un caso isolato. È successo di nuovo. Succede sempre. Ma solo pochi riescono a prenderli.

Questa è la realtà del trading oggi.

? KIDZ: il titolo da sogno che pochi hanno cavalcato

Il movimento esplosivo di KIDZ è partito alle 9:48 del 1° maggio, quando la società ha annunciato di aver ottenuto una linea di acquisto azionario da 400 milioni di dollari per lanciare una strategia di tesoreria basata su Solana, una delle blockchain più veloci e moderne.

Una notizia che ha attirato immediatamente l’interesse di speculatori e algoritmi, innescando volumi record e un rally verticale.

Chi ha avuto la freddezza di attendere e aspettare il pattern(configurazione tecnica) allora puo’ fare questi guadagni.

Chi invece ha solo guardato il grafico da fuori… sta ancora dicendo “se entravo lì…”.

Oro: chi non ha venduto in tempo allora tenere, aspettare per comprare

L’oro, dopo aver raggiunto i massimi storici ($3.500 l’oncia), ha cominciato a scendere.

? Gli indici americani ripartono, trainati dalla tecnologia

Lo Standard & Poor’s 500 e il Nasdaq hanno chiuso la settimana in verde, spinti dagli ottimi risultati di due colossi: Meta e Microsoft.

I numeri hanno battuto le attese degli analisti sia in termini di ricavi che di margine operativo. Il mercato ha risposto con entusiasmo, e l’intero comparto tech ne ha beneficiato.

Se il Nasdaq riuscirà a rompere e confermare il livello dei 20.000 punti, potremmo assistere a un’altra ondata di rally, soprattutto sui big del tech:

Tesla : se tiene i 300$, può puntare dritta a 360–400$

Microsoft : sopra i 20.000 del Nasdaq, la vediamo tranquillamente a 450–460$

Meta: con la spinta attuale, potremmo rivederla a 600$

Occhi puntati anche sul settore dei semiconduttori e su eventuali nuove IPO tech che potrebbero infiammare il mercato.

A cura di JTrader, per Giornale.sm

Rubrica settimanale – maggio 2025