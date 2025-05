La Fiorita torna in campo per i play off. Il tecnico Ceci: “Vogliamo raggiungere l’Europa”

Archiviata la regular season, chiusa con un secondo posto a quattro punti dalla Virtus, per La Fiorita è tempo di play off, con l’obiettivo Europa ancora nel mirino.

Oggi alle 15.00, a Montecchio, i gialloblù affronteranno nell’andata dei quarti di finale il Faetano, uscito vincente dallo spareggio di mercoledì sera.

Alla vigilia della sfida, per il tecnico Stefano Ceci, è tempo di bilanci.

“In questa stagione abbiamo gettato le basi del futuro – commenta il tecnico -. Siamo partiti con delle incertezze iniziali ma, nel corso dell’annata, ci siamo resi conto di avere delle qualità che potevano portarci a competere fino alla fine per il titolo. Non è arrivato, ma la squadra ha fatto il massimo delle sue possibilità, subendo la prima sconfitta alla ventinovesima giornata, contro la Juvenes, in una partita in cui, da un punto di vista dell’atteggiamento, non siamo stati probabilmente perfetti. Nell’ultima di campionato la squadra ha fatto decisamente bene è tornata sui suoi livelli. Chiudiamo una stagione regolare con il miglior attacco e, per un solo gol di differenza, non la seconda miglior difesa. Possiamo solo essere soddisfatti di questo percorso. Adesso comincia una fase particolare, che sfugge un po’ ai pronostici. Quando si affrontano i playoff non contano più30 punti di differenza che ci sono rispetto ad altre squadre, conta quello che si ha al momento. Credo che questa cosa la squadra sia nelle condizioni di comprenderla bene. Questa settimana ci siamo allenati col piglio giusto, con la consapevolezza che dobbiamo affrontare una partita alla volta. L’obiettivo che si siamo posti è quello di arrivare in Europa e vogliamo raggiungerlo”.

Riguardo al Faetano, il tecnico mette in guardia i suoi: “Li abbiamo affrontati due volte e abbiamo vinto, ma questo conta poco. È vero che è una partita in cui abbiamo il minimo vantaggio della posizione in classifica, in caso di pareggio, ma è da prendere ugualmente con le molle. Affrontiamo una squadra che viene fuori da uno spareggio play-in, vinto al 93’ minuto, dopo aver rischiato di uscire per un rigore sbagliato dal Murata. Saranno forti della convinzione di esserci. Sarà importante avere l’approccio giusto e la mentalità adeguata ad affrontare un doppio scontro di questo tipo. Giocheremo di pomeriggio, con i primi caldi, e dovremo saper gestire i vari momenti della partita. La nostra convinzione è quella di fare bene e cercheremo, come sempre, di dare il massimo”.

