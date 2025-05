La flautista internazionale sammarinese interpreta le musiche di K.Tiutiunnik ai flauti

In questi giorni su tutte le piattaforme online è uscito il cd “Respiri Sacri” interpretati della flautista internazionale sammarinese Monica Moroni. In esso sono registrati quattro brani di musica contemporanea della compositrice australiana Katia Tiutiunnik. Due sono state eseguite con flauto basso, una con il flauto e una con il piccolo. La casa discografica olandese che a seguito il lancio e che segue la divulgazione online è una prestigiosa etichetta europea per la musica classica la “ Donemus Composers’ Voice”. Vi invito ad ascoltarlo poiché la particolarità dei brani sono sorprendenti e sentire il suono del flauto basso con la sua particolare sonorità è eccezionalmente sorprendente. Vorrei ricordare che le compositrici donne sono poche nel mondo e anche chi interpreta musica contemporanea con questa vastità di flauti è assai rara. Questa collaborazione ha prodotto un magico e sorprendentemente mix di emozioni. Buon ascolto.