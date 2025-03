La fortuna fa tappa ancora a Cesenatico

La fortuna ha fatto tappa a Cesenatico, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna vincente al Lotto, guadagnando oltre 62mila euro. La vincita, realizzata con una puntata di soli due euro, è stata ottenuta grazie ai numeri 11, 28, 44, e 47 giocati sulla ruota di Venezia. Questo colpo di fortuna rappresenta la vincita più alta in Emilia-Romagna nelle ultime estrazioni del celebre concorso.

La notizia è stata riportata da diverse fonti, tra cui il sito specializzato Agimeg, che ha evidenziato come questa vincita sia stata la più consistente nella regione, confermando ancora una volta Cesenatico come uno dei luoghi in cui la Dea Bendata ama fare visita