La Giunta di Rimini approva nuove linee guida per il sostegno economico alle imprese, focus su start-up giovanili e imprenditoria femminile

La Giunta del Comune di Rimini ha dato il via libera al nuovo documento delle “linee guida per la concessione di aiuti economici per il sostegno alle imprese e lo sviluppo economico locale 2024-2026”. Questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione delle misure di sostegno approvate nel 2022 e modificate nel 2023, con un’attenzione particolare ora rivolta alle start-up giovanili e all’imprenditoria femminile.

Negli ultimi sei anni, l’attenzione principale del Comune si è concentrata sulle botteghe storiche, con un investimento di 374.000 euro, destinati a salire a 465.000 euro entro i prossimi tre anni, favorendo l’iscrizione di oltre 100 negozi all’albo delle botteghe storiche. Tuttavia, il nuovo piano sposta il focus verso altri segmenti, riconoscendo la necessità di offrire un sostegno economico altrettanto incisivo alle nuove iniziative imprenditoriali dei giovani e delle donne.

L’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini, ha sottolineato l’importanza di questa nuova direzione: “Dopo il successo delle botteghe storiche, è ora di valorizzare le iniziative imprenditoriali dei giovani e di promuovere l’imprenditoria femminile”. Inoltre, il bando Sise 2024 includerà un contributo specifico per le imprese che rinunciano ad almeno un apparecchio per il gioco d’azzardo, aderendo al marchio Slot Free ER.

Le nuove linee guida, infine, prevedono clausole tecniche che permettono la cumulabilità dei contributi in determinate circostanze, garantendo così maggiore flessibilità e supporto per le imprese.