La IV commissione in visita alla casa circondariale di Rimini. Ascoltate criticità e aspetti virtuosi della realtà del carcere

Questa mattina la IV commissione consigliare, accompagnata dall’assessore alla Legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni e dalla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, ha fatto visita alla casa circondariale di Rimini. Nella visita i commissari sono stati accompagnati dalla direttrice del carcere Palma Mercurio e dalla responsabile dell’area educativa Laura Ungaro, dalle quali hanno potuto ascoltare criticità e aspetti virtuosi della realtà del carcere di Rimini. Presente anche il Garante comunale dei detenuti Giorgio Galavotti.

“Dalla visita alla struttura – sottolinea l’assessore Bragagni – è emersa ancora una volta l’esigenza di intervenire sulla Prima sezione, che oggi presenta gravi carenze; sono già previsti i lavori in capo al Ministero, si sperava potessero partire prima dell’estate, ma ad oggi è ancora tutto fermo, a danno delle condizioni di vita generali dei carcerati e di chi lavora nella struttura, aggravate dal caldo estremo di queste giornate”.

Altro tema emerso è quello della carenza di personale di polizia penitenziaria a fronte di una casa circondariale “dove ad oggi – precisa l’assessore Bragagni – sono presenti circa 150 detenuti. Tra gli aspetti da valorizzare “il contributo dei volontari e le tante attività, corsi di formazione, iniziative, promosse per far sì che l’ambiente del carcere possa essere un luogo di rieducazione e che offra anche strumenti per la reintegrazione nella società”.

Comune di Rimini