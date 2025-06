La magia dei mercatini estivi a Rimini: venti appuntamenti tra mare, arte e tradizione

Con l’arrivo dell’estate si apre la stagione dei mercatini, un’occasione ideale per passeggiare al calar del sole tra bancarelle di artigianato locale, pezzi unici, capi vintage o souvenir particolari. Rimini offre circa venti appuntamenti tra centro storico e località balneari, per tutti i gusti e le età, con mercati dedicati a prodotti fatti a mano, antiquariato, modernariato, artigianato artistico e collezionismo.

Nel centro storico, il mercato settimanale tra i più grandi dell’Emilia-Romagna si tiene ogni mercoledì e sabato mattina, animando diverse vie e piazze vicino alla stazione ferroviaria. A questi si affiancano mercatini specializzati come Rimini Antiqua, che si svolge ogni ultima domenica del mese (esclusi luglio e dicembre) e propone oggetti antichi, moderni e vintage tra piazza Tre Martiri, via IV Novembre e Corso d’Augusto. Ogni venerdì sera da giugno a settembre, Piazza Cavour ospita “Venerdì sera in centro” e “Venerdì d’Arte”, appuntamenti serali che uniscono antiquariato, modernariato e arte in un’atmosfera suggestiva. Sempre in centro, da fine giugno a fine agosto, “Artigiani al Centro by Night” permette di incontrare artigiani e creativi che espongono le loro creazioni handmade.

Per i più piccoli, ogni mercoledì sera d’estate in Piazza Cavour c’è “I ricordi in soffitta”, un mercatino dove bambini e ragazzi possono esporre giocattoli, libri, fumetti e collezioni, offrendo un viaggio nella memoria e un’occasione di svago. Gli appassionati delle due ruote d’epoca potranno invece partecipare alle tre domeniche dedicate alle Mostre scambio estive al Museo Nazionale del Motociclo, con esposizioni di moto, ricambi e modellismo.

Non mancano i mercati a chilometro zero, come quello del venerdì mattina vicino al Ponte di Tiberio, dove si trovano prodotti agricoli locali di stagione, promuovendo la filiera corta e la qualità territoriale.

Le località balneari di Rimini si animano ogni sera con mercatini caratteristici. Marina Centro accoglie ogni giovedì una sagra di artigianato artistico con musica, mentre Torre Pedrera offre “Mercatorre” il lunedì e “Mercamare” il venerdì, entrambe manifestazioni con artigianato e antiquariato locale. Per i bambini, “Mercabimbi” propone mercatini in piazza Sacchini in alcune date estive. A Viserba e Viserbella si tengono mercatini artigianali rispettivamente il martedì e il giovedì sera, mentre a Rivabella, Marebello, Bellariva e Miramare si susseguono appuntamenti con artigianato, hobbistica e collezionismo, molti con musica e intrattenimento.

Infine, a Rivazzurra i mercatini riprenderanno a fine luglio in seguito ai lavori di riqualificazione del Parco del Mare. Per informazioni aggiornate è possibile contattare i Comitati turistici o l’Ufficio Informazioni Turistiche.

L’elenco completo dei mercatini principali comprende Rimini Antiqua con le sue date mensili, i venerdì sera in Piazza Cavour, Artigiani al Centro by Night, i mercatini per bambini “I ricordi in soffitta”, le Mostre scambio estive al Museo del Motociclo, e le numerose manifestazioni serali nelle località marine come Marina Centro, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella, Rivabella, Marebello, Bellariva e Miramare.

Questo ampio calendario offre l’opportunità di scoprire ogni sera un mercato diverso, immergersi nell’atmosfera estiva di Rimini, tra tradizione, arte, storia e divertimento per tutte le età.

Schema sintetico

Mercati settimanali in centro storico (mercoledì e sabato mattina)

Rimini Antiqua: ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)

Venerdì sera in centro e Venerdì d’Arte (Piazza Cavour, giugno-settembre)

Artigiani al Centro by Night (mercoledì sera, giugno-agosto)

I ricordi in soffitta: mercatino bambini (mercoledì sera, luglio-agosto)

Mostre scambio al Museo Nazionale del Motociclo (15 giugno, 20 luglio, 17 agosto)

Mercati a Km 0 (venerdì mattina vicino Ponte di Tiberio)

Località balneari:

Marina Centro: giovedì sera, artigianato e musica (5 giugno – 11 settembre)

Torre Pedrera: “Mercatorre” lunedì sera (2 giugno – 15 settembre), “Mercamare” venerdì sera (30 maggio – 5 settembre), “Mercabimbi” in date estive

Viserba: “Mercatino degli Artigiani” martedì sera (3 giugno – 9 settembre)

Viserbella: “Viserbella Street Market” giovedì sera (29 maggio – 11 settembre)

Rivabella: mostra artigianato “Hand Made. Con le Mani” venerdì sera (13 giugno – 5 settembre)

Marebello: mercatino artigianato e collezionismo mercoledì sera (18 giugno – 10 settembre)

Bellariva: mostra mercato domenica sera (22 giugno – 31 agosto)

Miramare: tre appuntamenti settimanali tra fiera, mercatino tradizionale e mercatino per bambini (giugno – settembre)

Rivazzurra: mercatini da fine luglio dopo lavori Parco del Mare.