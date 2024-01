La nascita di San Marino è dovuta ad un prelato sconosciuto … di Emilio Della Balda

Sostiene l’Aebischer: ” L’indipendenza di San Marino ha incontestabili origini cristiane; ma, piuttosto che a un Marino più o meno mitico, è dovuta al prelato sconosciuto che un giorno, nel X secolo forse, procedette alla costituzione, sul Titano, della << plebs Sancti Marini >>.

Precisa il Garosci ; ” Dalla << plebs >> nasce il comune, autonomo certo, ma solo lentamente divenuto indipendente; per l’Aebischer il documento del 12 dicembre 1243 indica sì l’esistenza di un’ << universitas >>, di un comune di San Marino; ma anche questa si trovava sempre sotto la sovranità del vescovo di Montefeltro; ciò che fa << toccare con dito quanto il progresso verso l’indipendenza sia stato lungo e lento >>.

L’Aebischer afferma perentoriamente che sono stati i secoli posteriori a conferire il suo carattere eccezionale a San Marino :

“La << libertas perpetua >> di San Marino, o, diciamo pure, la sua indipendenza ( giacché, in fondo, le parole ” libertas perpetua” non significano nulla ) è in realtà non il risultato miracoloso … della protezione di un Santo anacoreta, ma la magnifica conseguenza degli sforzi testardi della diplomazia plurisecolare di un piccolo gruppo di montanari…”.

Emilio Della Balda