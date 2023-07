La Nazionale Cantanti allo stadio Romeo Neri di Rimini: il 20 luglio si gioca per le popolazioni colpite dall’alluvione

Giovedì 20 luglio la Nazionale Cantanti affronterà allo stadio Romeo Neri di Rimini il Golden Team per la Romagna. Si tratta de “La Partita del Cuore per la Romagna” a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. L’incontro sarà trasmesso in prima serata su Italia 1.

A capitanare la squadra dei cantanti sarà Enrico Ruggeri. In attesa delle convocazioni ufficiali, trapelano però anche altri nomi: ci saranno Paolo Vallesi e Bugo ma anche il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre e Ludwig. Il Golden Team invece vedrà, tra gli altri, in campo il comico Max Angioni e sarà allenata da Arrigo Sacchi col supporto tecnico di Ciccio Graziani.

A condurre sarà Veronica Ruggeri mentre la telecronaca della partita sarà affidata alla coppia delle voci di Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, che si alterneranno nel commento della sfida e scenderanno anche in campo a giocare. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori.

«Lo sport è da sempre una preziosa risorsa per la nostra terra -sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini– e lo diventa ancora di più con questo evento di grande impatto mediatico, seguito da più di 40 anni da tutti gli Italiani, che quest’anno rivolge la sua attenzione alle nostre terre profondamente ferite. E’ l’ennesima, importante, testimonianza di vicinanza, empatia e solidarietà nei confronti della Romagna, che conferma quanto siamo presenti nei cuori di tutto il Paese. Buona partita ad Enrico Ruggeri e ad Arrigo Sacchi e Ciccio Graziani, che ringrazio personalmente. E che vinca il migliore..!».

«In questi mesi abbiamo ricevuto tanti gesti di affetto e vicinanza – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e voglio ringraziare la Nazionale Italiana Cantanti per aver deciso di giocare insieme a noi una partita che sarà un nuovo grande abbraccio a tutta la Romagna. Una festa della solidarietà, che siamo orgogliosi di ospitare, da parte di un’associazione che da anni condivide progetti e valori, sempre pronta ad andare in rete per solidarietà. Un evento che unisce sport e spettacolo, capace di accendere i riflettori sul nostro territorio».

Tutti i proventi de “La Partita del cuore per la Romagna” andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITA’ LUGO, COMUNITA’ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI DISABILI.

È già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.