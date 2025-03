La Norman Foster Foundation e il programma sulle ”Città Sostenibili”. Un futuro sostenibile per San Marino, Atene e Bilbao

La Norman Foster Foundation ha avviato il suo innovativo Programma sulle Città Sostenibili, coinvolgendo tre città pilota per il 2024: San Marino, Atene e Bilbao. Questo programma mira a sviluppare e implementare piani d’azione locali che migliorino la qualità della vita urbana attraverso interventi sostenibili. Gli studiosi partecipanti lavoreranno a stretto contatto con le amministrazioni cittadine per comprendere le sfide specifiche e sviluppare strategie efficaci.

San Marino, un piccolo stato ricco di storia, offre un contesto unico per l’analisi e lo sviluppo di strategie di sostenibilità. Gli studiosi della Norman Foster Foundation stanno affrontando una varietà di argomenti da una prospettiva sostenibile, partecipando a riunioni tecniche con rappresentanti locali, visitando siti di interesse e discutendo con leader della comunità. L’obiettivo è comprendere le sfide specifiche che San Marino affronta e considerare strategie appropriate per il suo sviluppo sostenibile.

Durante la visita a San Marino, la squadra ha interagito con figure chiave locali, tra cui Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, e altri rappresentanti della città. Questi incontri sono stati fondamentali per capire il contesto unico della città e le sue aspirazioni verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Un Approccio Innovativo all’Educazione. Il programma della Norman Foster Foundation non si limita alla teoria ma integra strettamente la pratica sul campo. Gli studiosi non solo apprendono concetti accademici, ma li applicano direttamente in situazioni reali, lavorando su progetti che saranno presentati nelle città pilota alla fine dell’anno. Questo metodo di apprendimento misto permette di acquisire una conoscenza approfondita che va oltre l’aula, preparando i futuri leader civici a guidare con competenza e visione?.

Questa prima edizione del corso si concentra su città europee, ma l’approccio metodologico è adattabile a città di tutto il mondo, comprese aree informali e suburbane. Il programma è parte di una visione più ampia della Norman Foster Foundation per promuovere città compatte, pedonali, con una densa rete di trasporti pubblici di alta qualità e la promozione della natura e della biodiversità urbana.