La Notte Rosa chiude domani con il “Paradiso delle Signore”: a Riccione sfilano le star internazionali

Si concluderà domani in grande stile l’edizione 2025 della Notte Rosa a Riccione, con l’inaugurazione della mostra “Il Paradiso delle Signore in mostra”, dedicata alla celebre fiction RAI. Una chiusura spettacolare che darà anche il via ufficiale all’attesissimo Italian Global Series Festival, rassegna internazionale dedicata alla serialità televisiva.

L’evento, in programma alle ore 19 presso Villa Franceschi, vedrà la partecipazione del cast completo della fiction – da Vanessa Gravina a Flavio Parenti – e offrirà al pubblico un viaggio immersivo nell’Italia degli anni ’50 e ’60, attraverso costumi originali, filmati inediti e fotografie di scena. La mostra sarà aperta fino al 15 luglio con ingresso gratuito su prenotazione.

Star internazionali a Riccione: attesi Spacey, Lilly, Yaman e Norris

Sarà una settimana densa di eventi, incontri, anteprime e masterclass gratuite con grandi nomi del cinema e della TV. Tra gli ospiti più attesi:

Evangeline Lilly (Lost, Marvel), martedì 24 giugno in Sala Concordia;

Can Yaman , protagonista della nuova serie “Sandokan”;

Kevin Spacey , che incontrerà il pubblico mercoledì 25 giugno alle 14;

Dean Norris (Breaking Bad), presente alla cerimonia conclusiva.

Da non perdere anche la masterclass di Steven Moffat e Sue Vertue, creatori di Sherlock e Doctor Who, e l’incontro con Marco Bellocchio e Alberto Barbera della Mostra del Cinema di Venezia.

Serie da tutto il mondo e première esclusive

Con 32 titoli in concorso e 61 selezionati da 25 paesi diversi, il Festival si propone come punto di riferimento internazionale per la serialità. Sono previste ben 13 anteprime mondiali, tra cui quella della terza stagione di Squid Game (venerdì 27), e la nuova serie Marvel Ironheart (mercoledì 25).

Tra le produzioni italiane: Cuori, Blanca, Call My Agent – Italia e Pesci Piccoli dei The Jackal, con eventi serali nei luoghi simbolo della città, come piazzale Ceccarini e piazzale Roma.

Gran finale il 28 giugno con i Premi Maximo

Il festival si chiuderà sabato 28 giugno con la cerimonia di premiazione all’Arena del Mare di Piazzale Roma, dove verranno assegnati gli Excellence Awards – Premi Maximo. Premiati Carlo Verdone e Dean Norris per il loro contributo alla serialità italiana e internazionale, oltre a Cristina Comencini per “Il treno dei bambini”.

Organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), con il supporto del Ministero della Cultura, Cinecittà, SIAE, Regione Emilia-Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini, il festival conferma il ruolo centrale dell’Italia nel panorama globale delle serie TV.