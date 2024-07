La podistica torna domenica 21 aprile con il 40° Giro del Castello. Gara non competitiva a Cerasolo Ausa

Coriano, 19 aprile 2024 – Domenica 21 aprile torna sulle strade di Cerasolo Ausa il 40° Giro del Castello”, atteso appuntamento dedicato al podismo organizzato dal Gruppo Podistico Cerasolo e patrocinato dal comune di Coriano. “ Un evento aperto a tutti con tre diversi percorsi studiati per rispondere alle esperienze di ognuno – commenta l’assessore allo Sport, Anna Pecci – Possono infatti partecipare famiglie con bambini al seguito, atleti con diversa preparazione atletica, l’importante è divertirsi all’aria aperta svolgendo una salutare attività fisica”.

“Quest’anno contiamo di superare gli oltre 300 partecipanti della scorsa edizione– commenta l’organizzatore della iniziativa, Luigi Gnoli -. Una manifestazione che negli anni ante covid è arrivata ad oltre un migliaio di iscritti e che, di anno anno, continuiamo a proporre perché è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del podismo e non solo. Il giro del castello, che prende non a caso il nome dall’antico castello di Cerasolo, anche quest’anno conferma così la sua presenza per assicurare una bella mattinata all’insegna dello sport non competitivo”

Tre i percorsi individuati misti panoramici: 3,800 km, 5,500 e 9,200 km con partenza per tutti alle ore 9.30 in via Rovereta a Cerasolo Ausa, zona industriale.

Verranno premiate le prime 15 società con il maggior numero di iscritti.