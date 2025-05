La politica è un campionato di serie D … di Sergio Pizzolante

Stiamo parlando di un caso tutt’altro che anonimo, una vicenda che è stata sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali e dei talk tutti, in maniera ossessiva, per mesi e mesi, sino all’ultima notte di Report, la più demenziale delle trasmissioni.

In Liguria il 54 per cento delle persone non sono andate a votare.

Quindi, a differenza di quel che sta succedendo in Emilia Romagna e in Umbria, che si votasse per la presidenza della Regione era a conoscenza di tutti. Proprio tutti.

Ma la maggioranza di tutti non è andata a votare.

Non per la non conoscenza del fatto, non per svogliatezza, non solo per indifferenza, non solo per noia, quindi, quel che succede un po’ ovunque, da un bel po’.

No! Per rifiuto. Per disgusto anche. Forse.