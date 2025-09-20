La Polizia di Stato di Rimini trae in arresto in flagranza di reato il responsabile della “spaccata” in tabaccheria.

È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato il presunto autore del furto con spaccata avvenuto presso una tabaccheria del centro a Rimini nella notte tra il 18 e 19 settembre.

L’indagine della Squadra Mobile consegue alla “spaccata” della vetrata di una tabaccheria in via Saffi a Rimini, avvenuta intorno alle 3.30 della notte, per la quale era intervenuto il personale delle Volanti unitamente agli operatori della Squadra Mobile.

Dalle prime verifiche sul posto, gli investigatori hanno accertato che un uomo, con il volto coperto, dopo aver divelto un tombino dalla strada, l’aveva scaraventato contro la vetrata della tabaccheria, distruggendola, per poi entrare all’interno del locale, sottrarre tutto il denaro contenuto nella cassa e numerosi gratta e vinci.

Dai primi riscontri acquisiti, le ricerche degli uomini dell’Antirapina della Squadra Mobile si son subito concentrate su un uomo, noto per essere stato protagonista di alcuni episodi simili in passato e, soprattutto, per essere indiziato nel compimento di alcuni recenti reati a Rimini.

Lo stesso, inoltre, era stato deferito dagli investigatori nella medesima giornata per altro reato e, come abbigliamento, corrispondeva, in taluni capi, a quello indossato dall’uomo ripreso dalle telecamere della tabaccheria.

A seguito delle informazioni acquisite, essendo l’uomo senza fissa dimora, gli investigatori si son recati a Corpolo’, frazione di Rimini, dove lo stesso risultava attualmente domiciliato e, dopo aver fatto ingresso all’interno della sua abitazione, lo hanno trovato intento a grattare alcuni gratta e vinci, oltre a detenere circa 1000 euro in contanti sul tavolino.

Le successive verifiche hanno portato numerosi riscontri alla tesi iniziale e, in particolare, i numeri di serie dei gratta e vinci ritrovati erano gli stessi di quelli sottratti alla tabaccheria, così come numerosi biglietti sono stati trovati già “grattati” in un cassonetto nei pressi del luogo del furto, mentre altri, vincenti, erano stati già cambiati in alcune tabaccherie di Rimini e, successivamente, sono stati sequestrati, per un totale dei valori di circa altri 1000 euro.

Alla luce dei numerosi precedenti e dell’elevata pericolosità sociale, corroborata dai numerosi reati per i quali l’uomo è stato recentemente indagato, il trentacinquenne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il furto aggravato e accompagnato presso la Casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

“Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza”.