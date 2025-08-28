La Premier Giorgia Meloni a San Patrignano: “Avrete sempre il sostegno del governo”

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita alla comunità di San Patrignano, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla comunità.

“Non volevo fare discorsi particolari – ha detto Meloni agli ospiti – volevo semplicemente ringraziarvi per questa bella accoglienza, che mi avete riservato anche in altre occasioni. Questa realtà, voglio dirlo a ciascuno di voi, potrà sempre contare sul sostegno del governo italiano”.

Nel corso dell’incontro, la premier ha voluto evidenziare l’aspetto educativo e umano della comunità, affermando di aver molto da imparare dalle persone che vivono e lavorano a San Patrignano.

La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le comunità di recupero e i programmi di reinserimento sociale, confermando l’impegno delle istituzioni nel supportare queste strutture.