La promozione di Cesenatico entra nel vivo. L’amministrazione comunale sta attuando un piano di marketing triennale strategico della destinazione turistica

Cesenatico, 14 aprile 2025_ L’Amministrazione Comunale – in sinergia con la DMO – sta attuando il suo piano di marketing triennale per promuovere la destinazione in chiave strategica. Il lavoro è portato avanti insieme a tutti gli operatori coinvolti nella DMO e alal consulenza di Josep Ejarque, Destination Manager di fama internazionale.

Il piano

Il piano ha previsto intanto un’operazione di operazione di restyling tecnologico e grafico del portale Visitcesenatico con l’obiettivo di integrare la strategia di marketing territoriale condivisa con gli operatori locali e di costruire un vero e proprio ecosistema digitale integrato, capace di connettere identità, narrazione, prodotto e mercato, supportando in modo efficace le future azioni di comunicazione e branding. L’intervento non ha riguardato solo l’aspetto visuale e strategico del portale, ma anche la sua infrastruttura tecnologica, che dovrà essere evoluta per favorire la partecipazione attiva degli operatori locali e facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Gli obiettivi di comunicazione generali delle campagne digital Google ADS e Meta in atto sono il riposizionamento digitale della destinazione, in coerenza con i mercati e segmenti strategici per il 2025 provando a incentivare le visite alla destinazione fuori dai mesi estivi tramite i contenuti di comunicazione e promozione. Uno degli obiettivi è quello di posizionare il prodotto balneare, eno-gastronomico, family e outdoor di destinazione con i contenuti di comunicazione e promozione, pianificati in base alla stagione di consumo del prodotto aumentando anche la visibilità nazionale ed internazionale di Cesenatico. Le campagne sono indirizzate sia in Italia che all’estero: Italia, paesi dach, Francia, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca. A supporto delle campagne meta e Google sarà operativa una campagna pay per click che utilizzerà il circuito Outbrain attraverso le più autorevoli testate di informazione e viaggi online del gruppo GEDI in Italia, Francia, Belgio e Germania. Sia le campagne social che le campagne google ads saranno spalmate lungo tutto il corso del 2025 al fine di garantire una copertura costante che accompagni la destinazione sino alle festività di Natale.

Accanto alle azioni digital, sono previste azioni sui media tradizionali del segmento “Viaggi”, in particolare inserzioni in uscita su National Geographic Traveler di maggio 2025 e la pubblicazione di articoli native con amplificazione social sulla sezione Viaggi di Repubblica.it. In collaborazione con Adac è prevista la produzione di podcast in lingua tedesca dedicati a Cesenatico, che saranno veicolati sulle principali emittenti radiofoniche e piattaforme di contenuti audio scaricabili in Germania. Sempre in collaborazione con Adac saranno organizzati eductour con 15 giornalisti italiani ed esteri, specializzati nel turismo e negli sport velici, che avranno la possibilità di partecipare a momenti di pratica sportiva – regate e workshop – ma anche di visitare Cesenatico e il suo entroterra; arriveranno in città anche15 content creators e influencer attivi sui principali canali social, selezionati, in base alla loro audience, cercando di attrarre i target più in linea con la nostra località, per i quali verrà predisposto un pacchetto di esperienze da vivere a Cesenatico, che gli stessi potranno raccontare sui loro profili, taggando la località e le sue pagine social, così da generare traffico e condivisione. Sono previste infine azioni mirate al segmento bike, in collaborazione con Nove Colli, Visitromagna e Apt servizi tra cui un importante contenuto redazionale su La Gazzetta dello Sport azioni di direct marketing con data base Evodata focalizzato mercato lingua tedesca.

Le parole dell’assessore Gaia Morara

«Tutte le azioni in campo sono state discusse e condivise con il tavolo della DMO e sono dei punti strategici per portare avanti il piano marketing che stiamo costruendo. I nostri obiettivi sono quelli dell’allungamento della stagione, il posizionamento sui mercati esteri e italiani e l’ampliamento del nostro target di riferimento», il commento dell’assessore Gaia Morara.

Comune di Cesenatico