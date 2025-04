La Repubblica di San Marino annovera un altro prestigioso traguardo in ambito Unesco

Iscritto il manoscritto ‘Vita Sanctorum Marini et Leonis’ nel Registro Memoria del Mondo dell’UNESCO, nel corso della 221^ Sessione del Consiglio Esecutivo dell’UNESCO, attualmente in corso a Parigi.

Con motivata e viva soddisfazione le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e la Cultura richiamano il valore e il significato dell’autorevole riconoscimento tributato ad un volume che rappresenta una fonte fondamentale per la conoscenza delle origini della Repubblica di San Marino.

Già nel 2023 attraverso lo scrupoloso lavoro condotto, con caparbietà dalle Professoresse Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti, il volume viene presentato e illustrato a San Marino in più occasioni.

La candidatura è stata presentata congiuntamente da San Marino, Italia e Croazia, a testimoninza del valore storico e culturale condiviso di questo rilevante documento. Il volume racconta la vita del Santo Marino, fondatore della Repubblica, figura venerata anche in Dalmazia contribuendo cosi a rafforzare i legami storici e spirituali tra le tre Nazioni promotrici della candidatura.

Il Registro Memoria del Mondo è un programma UNESCO istituito nel 1992, per promuovere la conservazione e l’accesso al patrimonio documentario di rilevanza mondiale. Tale iscrizione rappresenta un significativo riconoscimento del valore universale del documento e contribuisce alla sua valorizzazione a livello internazionale.

Si tratta della seconda iscrizione per la Repubblica di San Marino in un Registro UNESCO; nel 2008, il suo centro storico e il Monte Titano erano stati inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale. Questo nuovo riconoscimento conferma l’impegno continuo di San Marino nella tutela del patrimonio culturale e nella promozione della cooperazione internazionale.

“Il risultato raggiunto – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari – porta con sé l’alto senso della ricerca delle fonti originali e autentiche della statualità sammarinese e la conferma della considerazione di cui la Repubblica gode nel più ampio contesto multilaterale.”

“È un giorno felice per San Marino – richiama il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini – che può fregiarsi dell’ennesimo riconoscimento di qualità del suo patrimonio culturale che sempre più ampia gli orizzonti e diventa di valore mondiale.”

San Marino, 12 aprile 2025/1724 d.f.R.