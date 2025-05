La Repubblica di San Marino celebra il 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna e nel ricordo di Roland Ratzenberger

Da sabato al via le iniziative. Si parte con “L’ultimo viaggio di Ayrton” raccontato dal giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli al Teatro Titano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Dalle ore 21

Stanno iniziando in queste ore i primi allestimenti nel centro storico di San Marino per “Senna 30 Years” la serie di iniziative che la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport in sinergia con la Fondazione Senna, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Imola metteranno in scena a partire da sabato 27 aprile fino all’1 maggio nel Centro Storico di San Marino nel “30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna” e quelle per il ricordo di Roland Ratzenberger.

Le celebrazioni sono parte di un programma globale di tributo ai 30 anni di eredità di Ayrton e si inseriscono nell’ambito delle celebrazioni del 40° anniversario relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile.

Il nome della Repubblica di San Marino è legato a doppio filo al mondo dei motori e alla storia sportiva e umana di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger e a Imola dove per 26 anni si è corso il Gran Premio di San Marino di Formula Uno e proprio per questo motivo lunedì scorso l’iniziativa è stata presentata dal Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini insieme alle massime autorità di Regione e Comune e alla nipote del pilota brasiliano, Bianca Senna.

SENNA 30 YEARS

Il programma di eventi e celebrazioni – ideato dalla Segreteria di Stato per il lavoro e lo Sport e coordinato dall’agenzia MOAB – si apriranno ufficialmente questo sabato alle ore 21 al Teatro Titano quando il giornalista di Sky Sport e conduttore del programma Race Anatomy Fabio Tavelli presenterà sul palco del Teatro Titano “L’ultimo viaggio di Ayrton” il suo monologo dedicato alla storia del campione brasiliano. Un racconto scritto e pensato attraverso la lettura di numerose fonti e la raccolta di testimonianze. L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma visto che l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti è consigliato procedere alla prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0549.941123 oppure inviare una mail a eventi@moab.sm.

LE TRE TORRI DI SAN MARINO ILLUMINATE CON I COLORI DEL BRASILE E DI SENNA. SU PALAZZO PUBBLICO UN MAPPING DA BRIVIDO

L’inizio dello spettacolo dedicato a Senna coinciderà con un momento molto suggestivo: a quella stessa sera fino all’1 maggio, le Tre Torri della Repubblica di San Marino si illumineranno con i colori della bandiera del Brasile e dell’iconico casco di Ayrton Senna mentre sulla facciata di Palazzo Pubblico, in Piazza della Libertà, verrà realizzato un mapping con le immagini dei due piloti.

DOMENICA 28 APRILE LA TITANO TRAIL RUN, SENNA 30 YEARS”

Domenica 28 aprile si correrà invece la “Titano Trail Run, Senna 30 Years” evento realizzato nell’ambito della manifestazione “Energika” con partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi di San Marino dove è collocato il busto dedicato al brasiliano. Sono previsti tre percorsi su distanze diverse aperti a tutti, dai runner ai camminatori: trail medio (24 km), trail corto (13,5 km) e trail urbano (4 km) con partenza alle ore 10:00. Ai partecipanti verranno distribuite t-shirt celebrative con il logo dell’iniziativa.

Alle 11.30 davanti al busto di Ayrton Senna è previsto un momento istituzionale di commemorazione mentre alle 12 tra la prima e la secondo torre, sulla “slackline”, sarà onorata la memoria e il ricordo di Senna con una bandiera celebrativa di 40 mq. Le iniziative della giornata proseguiranno nel pomeriggio con attività sportive e di intrattenimento. Dalle 15:00 Live music rotation stage, dove 50 componenti a rotazione saliranno sul palco per portare in scena i più grandi successi del rock.

San Marino, 25 aprile 2024/1723 d.F.R.